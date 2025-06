Borsa | Asia positiva ottimismo sull' Iran Tokyo +1,14%

Le piazze asiatiche brillano di ottimismo, alimentato dalle parole del presidente USA su una possibile tregua in Iran dopo recenti tensioni. Tokyo, Taiwan, Seul e Sidney registrano importanti guadagni, mentre altre città come Hong Kong e Shanghai si preparano a chiudere in positivo. I futures europei e di Wall Street sono incoraggianti, promettendo un'apertura all'insegna della fiducia. Gli investitori monitorano con attenzione i prossimi dati economici mondiali, pronti a cogliere nuove opportunità di mercato.

Borse positive in Asia e Pacifico dopo le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump su una possibile tregua in Iran all'indomani dell'attacco americano. Tokyo ha guadagnato l'1,14%, Taiwan il 2,1%, Seul il 2,96% e Sidney lo 0,95%. Ancora aperte Hong Kong (+1,91%), Shanghai (+1,01%), Mumbai (+1,2%) e Singapore (+0,47%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street. In arrivo gli indici Ifo dalla Germania, i prezzi delle abitazioni Usa, gli indici Fed di Richmond e gli interventi dei presidenti della Bce Christine Lagarde e della Fed Jerome Powell. In forte calo il greggio (Wti -5,1% a 65 dollari al barile), il gas (-12,17% a 35,55 euro al MWh) e l' oro (-1,42% a 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Asia positiva, ottimismo sull'Iran, Tokyo +1,14%

