Borgo divino in tour cibo e musica si incontrano nei borghi più belli

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile nel cuore dei borghi più belli d’Italia! Dal 4 al 6 luglio, Cisternino si trasformerà in un palcoscenico di sapori e melodie con Borgo diVino in tour, un viaggio tra vini pregiati, musica live e cultura autentica. Un’occasione unica per scoprire le eccellenze del buon bere e immergersi nella magia di un’incantevole cornice storica. Non lasciarti sfuggire questa festa di gusto e emozioni!

Il fine settimana del 4, 5 e 6 luglio Cisternino ospiterà per il quinto anno consecutivo Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Un intero weekend di degustazioni con centinaia di proposte da tutto. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Borgo divino in tour, cibo e musica si incontrano nei borghi più belli

