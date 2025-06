Borghi fa festa in memoria di Gabriele Gabrielli ’Mango’

A tre anni dalla scomparsa, Borghi ha voluto ricordare Gabriele Gabrielli, detto Mango, che se ne andò prematuramente a 54 anni nel 2022. Prima è stata celebrata per lui una messa nella chiesa del Castello e poi tutto il centro storico si è animato con lunghe tavolate, come lui stesso avrebbe voluto essere ricordato. La serata è stata accompagnata con la musica e le canzoni del gruppo ’ Carry On ’. Mango era un personaggio conosciuto e stimato non solo a Borghi, ma in tutto il circondario sempre pronto in prima fila ad aiutare per l’organizzazione di feste, eventi e spettacoli. E lo dimostra il fatto che alla festa del ricordo sono arrivate circa 150 persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Borghi fa festa in memoria di Gabriele Gabrielli ’Mango’

In questa notizia si parla di: borghi - mango - gabriele - gabrielli

