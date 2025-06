Bonus ristrutturazione 2025 come ottenere la detrazione del 50 per cento per lavori su box e cantine

Se state pianificando di rinnovare il vostro box o le cantine, le ultime novità del bonus ristrutturazione 2025 potrebbero fare al caso vostro. L’Agenzia delle Entrate ha infatti ampliato le possibilità di detrazione del 50%, includendo anche le pertinenze vincolate all’abitazione principale. Con questa maggiore flessibilità, potrete sfruttare al massimo le agevolazioni fiscali per migliorare gli spazi di casa. Scopriamo insieme come ottenere questa vantaggiosa detrazione.

Tra le ultime novità pubblicate dall’Agenzia delle entrate in materia di bonus ristrutturazione per il 2025, c’è da rilevare l’allargamento dell’ambito degli immobili che possono essere oggetto di lavori agevolati. Infatti, la circolare n. 8E del 19 giugno 2025 chiarisce che le spese sulle pertinenze vincolate all’abitazione principale possono produrre il 50 per cento di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, anche se i lavori non coinvolgono direttamente l’abitazione stessa ma esclusivamente box, cantine e garage. Ecco, quindi, cosa è importante sapere prima di iniziare i lavori per ottenere il massimo vantaggio dal bonus ristrutturazione 50 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus ristrutturazione 2025, come ottenere la detrazione del 50 per cento per lavori su box e cantine

