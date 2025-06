Bonus mamme 2025 | cosa cambia per lavoratrici autonome e con contratti a termine

A partire dal 1° gennaio 2025, il bonus mamme si trasforma: non sarà più un esonero contributivo, ma un contributo economico diretto erogato dall’INPS. Questa novità mira a sostenere le lavoratrici autonome e con contratti a termine, con uno stanziamento totale di 480 milioni di euro. Scopriamo insieme come funzionerà questa misura e cosa cambierà per le mamme lavoratrici nel nuovo anno.

A partire dal 1° gennaio 2025, il bonus è rivolto a: Madri di due figli, escluse le lavoratrici domestiche, fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo.. Madri con più di due figli, fino al 18° anno del figlio più piccolo, sempre escluse le lavoratrici domestiche.

