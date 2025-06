Bonny l’Inter ha fretta di chiudere | formula cifre ed… Esposito – CdS

L’Inter accelera verso il rinnovo delle trattative di mercato, con Yann-Ange Bonny che scalpita per indossare la maglia nerazzurra e un’attenzione speciale anche su Sebastiano Esposito. La società nerazzurra si prepara a chiudere in tempi rapidi l’accordo con il Parma e finalizzare le uscite strategiche. È questione di ore o giorni: il colpo finale è ormai alle porte, e i tifosi attendono con trepidazione questa svolta decisiva.

