Bonazzoli | A 14 anni facevo il fabbro a 27 ero in Nazionale Segnavo quanto Toni ma

Da giovane, Bonazzoli sognava in grande: da fabbro a nazionale in soli 13 anni. La sua carriera ha attraversato sfide e successi, tra infortuni e grandi opportunità. Oggi, ex bomber di provincia, si reinventa come allenatore, portando con sé storie di passione e resilienza. La sua esperienza ci ricorda che anche nei momenti più difficili, la forza di volontà può trasformare il destino. Scopriamo insieme il percorso di un calciatore che ha fatto della determinazione il suo segreto.

L’ex bomber di provincia oggi è allenatore: "Mi ruppi il crociato nel momento migliore della carriera, prima del Mondiale 2006. Nel 2007 mi aveva cercato il Milan, ma restai alla Samp. Cassano? A volte ti massacrava, altre ti faceva sentire speciale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bonazzoli: "A 14 anni facevo il fabbro, a 27 ero in Nazionale. Segnavo quanto Toni, ma..."

Bonazzoli rivela: “Mio padre lotta contro il Coronavirus, fa fatica a respirare” - Emiliano Bonazzoli da 4 anni fa l’allenatore, con la sua ultima esperienza che si è conclusa pochi mesi fa, con l’addio all’Hellas Verona Femminile. fanpage.it scrive