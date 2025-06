Bombe fucili e pistole nell' auto abbandonata | scoperto arsenale nel parcheggio del condominio

Una scoperta scioccante quella avvenuta nel parcheggio di un condominio di Cusano Milanino, dove i carabinieri hanno rinvenuto un arsenale di bombe, fucili e pistole abbandonato in un'auto. Ciò che sembrava un semplice arresto per spaccio si è trasformato in un'indagine molto più complessa e inquietante. La vicenda svela un mondo sotterraneo di pericolo e criminalità che richiede attenzione e interventi immediati.

Un semplice arresto per spaccio che si è rivelato molto di più. Ieri sera i carabinieri di Cusano Milanino hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un ragazzo di 22 anni. Con la droga i militari hanno rinvenuto anche un vero e proprio arsenale particolarmente fornito e altrettanto.

