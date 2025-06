Bombe a mano armi e droga | arrestato 22enne nel Milanese

Una scoperta inquietante scuote il cuore del Milanese: un 22enne di Cusano Milanino, incensurato, è stato arrestato con bombe a mano, armi e droga. La sua detenzione ha acceso l’allarme sulla diffusione di materiali esplosivi e sostanze illecite tra i giovani. La vicenda solleva importanti domande sulla sicurezza e sulla prevenzione. È fondamentale che le autorità continuino a vigilare per proteggere la comunità e prevenire future minacce.

Deteneva due bombe a mano, manufatti esplosivi, pistole e sostanze stupefacenti: è stato arrestato ieri a Cusano Milanino, nel Milanese, un ragazzo di 22anni del posto, incensurato. Nella tarda serata di lunedì, dopo una perquisizione personale e locale, il giovane è stato condotto, per volere della Procura di Monza, presso la casa circondariale, in attesa della convalida dell’arresto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bombe a mano, armi e droga: arrestato 22enne nel Milanese

