Bologna vedi il Napoli e resta tutto uguale Per Ndoye-Beukema c’è grande distanza

Nella battaglia di mercato tra Bologna e Napoli, la fumata grigia lascia il futuro di Ndoye e Beukema ancora incerto. Le trattative sono in bilico, con il club partenopeo che non molla e valuta nuove offerte. La tensione si mantiene alta, mentre i tifosi aspettano di scoprire se questa pausa sarà temporanea o il preludio a un cambiamento decisivo. Restate sintonizzati, perché il calciomercato non smette mai di sorprendere.

Fumata grigia: non bianca, ma neppure nera. Per ora il muro rossoblĂą su Beukema e Ndoye regge, anche se il Napoli promette di non mollare, almeno a stretto giro di posta. E’ stata giornata di incontro, quella di ieri, tra Bologna e Napoli, con i partenopei che hanno incassato il no rossoblĂą per Dan Ndoye e Sam Beukema. Valutazioni ancora distanti tra le parti, dato che il club di De Laurentiis si è detto pronto a mettere sul piatto circa 70-75 milioni, per la coppia, mentre la dirigenza valuta 50 Ndoye e circa 40 l’olandese, con il chiaro intento di trattenerlo per non dover rifare interamente l’asse centrale della difesa, data la clausola che pende su Lucumi, che scatterĂ tra il primo e il 15 luglio e sul quale Roma e Aston Villa sono in pressing. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net