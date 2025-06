Bologna Roma Milano Torino | un podcast di Cittadini per l’Aria per raccontare le città per le persone

Dalle città di Bologna, Roma, Milano e Torino nasce un podcast che dà voce a cittadini, attivisti e esperti impegnati a rendere le nostre città più vivibili e sicure. In un’Italia dove la rete di “Cittadini per l’Aria” cresce ogni giorno, queste storie raccontano il coraggio di chi sogna ambienti urbani più puliti, sicuri e a misura d’uomo. Unisciti a noi nel viaggio verso un futuro urbano migliore.

Di Ilaria Bartolozzi, Cittadini per l’Aria Negli ultimi due anni in Italia è nata una rete nazionale di migliaia persone, composta da associazioni delle vittime sulla strada, attivisti della mobilità ed esperti di urbanistica, che chiede di potersi muovere nelle città senza rischiare la vita. Queste persone chiedono anche di poter respirare aria più pulita, liberare le strade dalle auto per aver più spazio pubblico per incontrarsi, per far giocare i bambini in sicurezza. Chiedono una trasformazione delle nostre città, come stanno facendo Parigi, Londra, Bruxelles, Amsterdam e molte altre città europee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bologna, Roma, Milano, Torino: un podcast di Cittadini per l’Aria per raccontare le “città per le persone”

