Bologna nella morsa dell’anticiclone africano Pluto | il giorno peggiore per il caldo

Bologna si prepara a vivere il suo giorno più caldo dell’anno, sotto la stretta dell’anticiclone africano Pluto. Le temperature schizzano oltre la media, trasformando la città in una fornace a cielo aperto. Con l’allerta di livello 3, il caldo record mette alla prova la resistenza dei cittadini. È il momento di scoprire come affrontare al meglio questa ondata di calore e proteggersi dal sole cocente, perché il peggio deve ancora arrivare.

Bologna, 24 giugno 2025 – Caldo da bollino rosso a Bologna, la morsa dell’afa si stringe sotto le Due Torri: l’inizio dell’estate, accompagnato dall’ anticiclone africano Pluto, porta con sé temperature sensibilmente oltre la media del periodo. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, Bologna passa dal livello 2 ( bollino arancione ) di mercoledì 25 giugno al livello 3 di allerta giovedì 26 giugno ( bollino rosso ). Caldo, bollino rosso a Bologna: cosa significa. Il bollino rosso indica condizioni di emergenza per l’ondata di calore “con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, spiega il Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna nella morsa dell’anticiclone africano Pluto: il giorno peggiore per il caldo

In questa notizia si parla di: bologna - morsa - anticiclone - africano

Caldo africano in arrivo: Italia nella morsa dell’anticiclone. - L’Italia si prepara a vivere un’estate senza precedenti, sotto l’irresistibile caldo africano che sta già creando un'onda di calore record.

L’Italia è stretta nella morsa dell’anticiclone subtropicale Scipione, che continua a spingere temperature roventi da nord a sud, con picchi che sfiorano i 42°C in Sardegna e i 40°C in Sicilia. Firenze e Bologna toccheranno i 38°C, Roma i 37°C, mentre Bolzano, Vai su Facebook

Pluto, la morsa del caldo stringe l'Italia. Oggi allerta arancione in 6 città; Caldo in arrivo, l’Italia nella morsa dell’anticiclone africano da giovedì. Afa e notti tropicali: la mappa; Caldo torrido in Emilia Romagna, previsioni: temperature oltre i 35 gradi, i giorni peggiori.

Bologna nella morsa dell’anticiclone africano Pluto: il giorno peggiore per il caldo - Settimana con temperature sensibilmente oltre la media del periodo. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Caldo in arrivo, l’Italia nella morsa dell’anticiclone africano da giovedì. Afa e notti tropicali: la mappa - Le temperature subiranno un’impennata con picchi rilevanti non solo al Sud e nelle isole maggiori, ma anche nella Pianura Padana. Secondo msn.com