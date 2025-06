Bologna com’era | Luca Ghini l’inventore degli orti botanici

Scopri la straordinaria storia di Luca Ghini, l’inventore degli orti botanici e maestro di Ulisse Aldrovandi. Nato a Croara di Casalfiumanese e ricordato a Bologna con una via dedicata, Ghini rivoluzionò il mondo della botanica e dell’istruzione nel XVI secolo. La sua vita e le sue intuizioni hanno lasciato un segno indelebile, anche se ancora poco conosciuto. Il suo contributo merita di essere riscoperto e celebrato.

Nel 1959, il Comune di Bologna intitolò una via a Luca Ghini (foto), botanico, medico e docente all’ Università di Bologna. Nacque a Croara di Casalfiumanese e morì a Bologna nel 1556. Il suo nome dice poco ai bolognesi, eppure fu un personaggio di grande rilievo per due motivi: fu il primo in Italia a realizzare un orto botanico e fu il maestro di Ulisse Aldrovandi. Fu docente di medicina e di piante medicinali all’Università di Bologna. Il 1543 fu l’anno della svolta: il Granduca di Toscana, Cosimo I de’ Medici, lo volle come docente all’Università di Pisa e lo spinse a creare l’Orto Botanico ("Orto dei Semplici") al servizio dell’Università: fu il primo orto botanico al mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it