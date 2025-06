Bollette energetiche il report choc | il 97% delle telefonate dei call center propone offerte ingannevoli

Un allarme che non può essere ignorato: secondo un recente report, il 97% delle chiamate dei call center riguardanti le bollette energetiche sono ingannevoli, con proposte di cambio fornitura spesso false o fraudolente. In un panorama in cui ogni telefonata potrebbe nascondere una trappola, è fondamentale essere preparati e informati per proteggere i propri interessi. Ecco cosa bisogna sapere per non cadere vittima di queste truffe.

Sulle bollette energetiche e le proposte di cambio di fornitura che arrivano quotidianamente via telefono arriva il report choc: quasi la totalità delle telefonate propongono offerte false. Il dato sulle bollette e le telefonate fraudolente. Il 97% delle telefonate che i cittadini ricevono da presunti operatori del mondo dell’energia è una truffa. È questo il dato allarmante presentato dall’indagine condotta da Arte– Associazione Reseller e Trader dell’Energia – durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. I risultati provengono dalle oltre 10.000 segnalazioni raccolte attraverso il Portale Antitruffa promosso dall’Associazione, uno strumento che consente agli utenti di denunciare chiamate sospette o ingannevoli nel settore energetico, realizzato in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori e dei call center: Consumerismo, Assium, Assocontact, OIC – Osservatorio Imprese e Consumatori e AssoCall. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bollette energetiche, il report choc: il 97% delle telefonate dei call center propone offerte ingannevoli

