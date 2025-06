Boldrini a Fanpage | Meloni ambigua su basi USA Italia non diventi complice Tregua sia stabile e si estenda a Gaza

Laura Boldrini torna a far sentire la sua voce sulla crisi in Medio Oriente, evidenziando l'importanza di un impegno europeo più deciso e credibile. Mentre la tregua tra Israele e Iran si mostra fragile, il suo appello è chiaro: evitare che le basi USA in Italia diventino complici di un conflitto che minaccia la stabilità globale. La situazione rimane delicata, e il nostro ruolo potrebbe fare la differenza. Continua a leggere.

Fanpage ha intervistato Laura Boldrini sulla tregua tra Israele e Iran e sull'invasione militare israeliana a Gaza che continua incessantemente. La deputata Pd mette in guardia sulla fragilità del cessate il fuoco e chiede all'Europa di assumere un ruolo più autonomo e credibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Laura Boldrini, deputata del PD, ha recentemente visitato Israele e Gaza, osservando da vicino le operazioni militari e la crisi umanitaria in corso.

