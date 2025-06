Bocelli | Interisti sempre innamorati ma quella finale resta un mistero

Andrea Bocelli, tifoso appassionato dell’Inter, si è aperto sulla struggente finale di Monaco di Baviera contro il Psg, un episodio ancora avvolto nel mistero. Con la sua voce unica e il cuore nerazzurro, il tenore ha condiviso emozioni profonde e riflessioni sul legame tra amore e sofferenza. Chi soffre per amore, dice, non sente pena… E proprio come lui, tanti interisti restano innamorati e speranzosi, nonostante le delusioni.

Andrea Bocelli, noto tenore italiano, ha parlato della sua squadra del cuore l’Inter, ritornando sulla finale di Monaco di Baviera contro il Psg. Le sue parole. CHI SOFFRE PER AMORE NON SENTE PENA – Sulle frequenze di Radio 24, durante il format “ Tutti Convocati “, è intervenuto il maestro Andrea Bocelli. L’artista, grande tifoso dell’Inter, è ritornato sulla finale di Champions League persa per 5-0 col Psg. Ecco come ha commentato: « Gli interisti hanno imparato a perdere anche in modo ingiusto, ma aggiungo “chi soffre per amore non sente pena”. Gli interisti sono innamorati della loro squadra. 🔗 Leggi su Inter-news.it