Bocchetti | Coppola è forte su di lui c’erano Juve Milan e altri club

Salvatore Bocchetti ha dedicato alcune parole a Diego Coppola, ora al Brighton e ex obiettivo di mercato del Milan, in un’intervista breve ma ricca di significato. La sua esperienza e il suo talento sono sotto i riflettori, mentre i grandi club italiani come Juventus e Milan continuano a seguire con attenzione il suo percorso. Un talento promettente destinato a lasciare il segno nel calcio internazionale.

Salvatore Bocchetti ha parlato in una breve intervista di Diego Coppola, passato al Brighton ed ex obiettivo del mercato del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bocchetti: “Coppola è forte, su di lui c’erano Juve, Milan e altri club”

In questa notizia si parla di: bocchetti - coppola - milan - forte

Calciomercato Milan, forte interesse per Chiesa: ecco la richiesta. In uscita … - Nel calciomercato, il Milan mostra un forte interesse per Federico Chiesa, lanciando segnali di approccio.

Bocchetti: “Su Coppola c’erano anche Juventus e Milan”; Volpi su Allegri: E' un bel ritorno, Max è un bravo mestierante, aggiornatissimo; Theo, sarà addio tra silenzi e più di un rimpianto: il racconto dell'ultima stagione in rossonero.

Bocchetti: “Su Coppola c’erano anche Juventus e Milan” - Salvatore Bocchetti, ex calciatore ed allenatore dell'Hellas Verona, ha detto la sua sulla Juve, parlando anche di Coppola. Riporta msn.com

Bocchetti: "Su Coppola c'erano Juventus e Milan, ma il Brighton è la scelta giusta" - L'ex tecnico dell'Hellas Verona, con un breve passato nel Milan nella stagione 2014/2015, Salvatore Bocchetti, ha parlato a The Athletic del nuovo acquisto del Brighton Diego Coppola, che ... Secondo tuttojuve.com