Bmw in Tour | inclusione in campo finale a Milanello

La seconda edizione di BMW in Tour, un innovativo progetto di inclusione ideato da Acib e Insuperabili, con il prezioso supporto di BMW Italia e AC Milan, si conclude a Milanello dopo 13 tappe coinvolgenti. Un viaggio che ha unito sport, disabilità e imprenditoria, dimostrando che l’inclusione è la chiave per spingere oltre i confini del possibile. Un’azione concreta che lascia il segno e apre nuove strade verso un futuro più equo e accessibile.

Disputata a Milanello la finalissima della seconda stagione di "BMW IN TOUR", il progetto di inclusione sociale ideato da ACIB (Associazione Concessionari Italiani BMW) con la Fondazione EcoEridania Insuperabili e supportato da BMW Italia e AC Milan.

