Blues in Villa doppio appuntamento tra San Quirino e Porcia

Preparati a vivere un’estate all’insegna del ritmo e della melodia: Blues in Villa torna con un doppio appuntamento tra San Quirino e Porcia, portando sul palco artisti di fama e atmosfere indimenticabili. Dopo l’anteprima nel parco di Villa Varda, la 27ª edizione continua a sorprendere, regalando emozioni a ogni nota. Non perdere l’occasione di immergerti in questa celebrazione del blues e del jazz: l’appuntamento è da non mancare!

Dopo l’anteprima nel parco di Villa Varda, a Brugnera, la 27esima edizione di Blues in Villa prosegue tra San Quirino e Porcia. Mercoledì 25 giugno lo storico Blues&Jazz Festival ideato dall’associazione culturale Blues In Villa Aps farà tappa al centro dei Magredi Livio Poldini (a San. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Blues in Villa, doppio appuntamento tra San Quirino e Porcia

