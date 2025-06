Blocco diesel Euro 5 sullo stop da ottobre è scontro in Regione

A partire da ottobre 2025, la regione Emilia-Romagna si trova al centro di un acceso dibattito sulla stretta contro i blocchi diesel Euro 5. La giunta regionale ribadisce con fermezza che non intende assumersi responsabilità per le criticità legate alle nuove restrizioni, alimentando un confronto che coinvolge politica e cittadini. La sfida ora è trovare un equilibrio tra tutela ambientale e sostenibilità economica, perché il futuro della mobilità deve essere condiviso e responsabile.

Bologna, 24 giugno 2025 – Sugli Euro 5, la giunta regionale dell'Emilia-Romagna chiede che "non ci sia uno scarico di responsabilità ". Lo fa con Irene Priolo, che stamane al question time in Regione ha affrontato di petto le critiche dei consiglieri del centrodestra per il fatto che la giunta de Pascale non ha chiesto proroghe sull'entrata in vigore del divieto, previsto in autunno. Perché "quando arriverà la sanzione e la condanna" dell'Europa per l'inquinamento dell'aria, "dopo mi verrete qua a chiedere perché noi non abbiamo fatto delle cose". Scontro quindi in assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna sul blocco delle auto diesel Euro 5 previsto dal 1° ottobre 2025 nelle città del bacino padano, che riguarda anche Lombardia, Veneto e Piemonte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it