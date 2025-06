Bloccati su uno scoglio in mezzo al mare agitato due ragazzi soccorsi dalla Guardia Costiera | il video

In un'azione di salvataggio che ha commosso l'intera comunità, due giovani sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera dopo essere rimasti bloccati su uno scoglio aggredito dalle onde a Torre a Mare. La loro storia dimostra come il coraggio e l'esperienza dei soccorritori possano fare la differenza tra vita e pericolo. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa incredibile operazione di salvataggio.

Due ragazzi di 19 e 17 anni nella tarda mattinata di sabato 21 giugno sono rimasti bloccati su uno scoglio a Torre a Mare, nel Barese, a causa del mare agitato. I due giovani sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera che ha diffuso il video dell'operazione. Entrambi erano in stato di shock e con principi di ipotermia ma fortunatamente non sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Acque agitate, due ragazzi bloccati su uno scoglio: il salvataggio a Torre a Mare - In un'occasione che ha messo alla prova il coraggio e la prontezza, due ragazzi sono rimasti bloccati su uno scoglio a Torre a Mare, ostacolati dalle onde impetuose e dal vento di maestrale.

