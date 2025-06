Blitz nell' ufficio del pusher all' Arcella | sequestrati 5 chili di hashish e due etti di cocaina

Un'operazione impeccabile che ha smantellato una rete di traffico di droga nel cuore dell'Arcella. Con 5 chili di hashish e due etti di cocaina sequestrati, gli agenti della Squadra Mobile di Padova, guidati da Immacolata Benvenuto, continuano a combattere con determinazione il mercato dello spaccio. Questa volta, il blitz nel "zona rossa bis" ha portato all'arresto di un quarantenne tunisino, rafforzando la lotta contro il crimine.

