Blitz anti caporalato | in nero un quinto dei braccianti Multe per 58mila euro

Un imponente blitz anti caporalato ha portato all'identificazione di un quinto dei braccianti lavoratori in nero e a sanzioni per oltre 58mila euro nella provincia di Caserta. Questo intervento, parte del progetto A.L.T. Caporalato D.U.E., evidenzia l'impegno delle autoritĂ nel combattere lo sfruttamento e tutelare i diritti dei lavoratori agricoli. Un passo fondamentale verso un settore piĂą giusto e trasparente, ma la strada resta lunga.

In diversi centri della provincia di Caserta, è stata messa a segno un’operazione di controllo contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato nel settore agricolo. L’intervento, coordinato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, rientra nel progetto A.L.T. Caporalato D.U.E. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Blitz anti caporalato: in nero un quinto dei braccianti. Multe per 58mila euro

