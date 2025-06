blitz alla casa del giovane allontanate 16 persone 15enne fermato per rapine

Un’operazione decisa e tempestiva della polizia ha portato all’allontanamento di 16 occupanti abusivi e all’arresto di un 15enne coinvolto in rapine pluriaggravate nel quartiere di San Leonardo. La “Casa del Giovane – La Madonnina”, recentemente dismessa, era diventata rifugio di giovani ex ospiti di comunità. Questa azione rappresenta un passo importante nella riqualificazione urbana e nella tutela della sicurezza pubblica, dimostrando che nessuna zona è fuori dal nostro impegno.

e Marianna Vazzana Sedici occupanti abusivi allontanati e un fermo per rapine pluriaggravate in concorso. È il risultato del blitz di polizia nel complesso della “Casa del Giovane – La Madonnina” di via Falck 28, a San Leonardo, dismesso alla fine del 2023 in vista di un progetto di rigenerazione urbana. Un luogo diventato meta di senza fissa dimora, in particolare di ragazzi ex ospiti di comunità di accoglienza che nell’ultimo anno e mezzo si sono intrufolati più volte negli spazi rimasti vuoti. Martedì scorso, l’ennesimo sgombero: in azione, gli agenti del Commissariato Bonola coordinati dal dirigente Carmine Mele con il supporto del Reparto Mobile di Milano, del Nucleo Tutela trasporti pubblici e di un drone della polizia Locale e del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it