Blanco dopo Maledetta rabbia e Piangere a 90 ritorna live con Il primo tour nei palazzetti nel 2026

Dopo il successo travolgente di "Maledetta rabbia" e l'intensa esperienza di "Piangere a 90", Blanco si prepara a conquistare i palazzetti italiani nel 2026 con il suo primo tour live. Un evento imperdibile che promette un concerto ricco di energia autentica e emozioni profonde. Riccardo è pronto a sorprendere ancora, portando sul palco tutta la sua fragilità e forza. Non perdere l'occasione di vivere un’esperienza unica: il conto alla rovescia è iniziato.

A pochi giorni dalla release del nuovo singolo “Maledetta rabbia “, Blanco annuncia  “Il primo tour nei palazzetti”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti: Riccardo è pronto a tornare sul palco con uno show estremamente intenso che lo porterĂ nei palasport di tutta Italia tra aprile e maggio 2026. Blanco, il tour nei palazzetti nel 2026: il calendario. L’artista si prepara a portare dal vivo l’energia cruda e la fragilitĂ spietata che caratterizzano la nuova fase del suo percorso musicale inaugurata, con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), dall’enorme successo di Piangere a 90, affermatosi in pochi giorni come il piĂą grande ritorno discografico dell’anno raggiungendo il #1 posto in classifica FIMIGfK, in classifica radio ufficiale Earone e sulle piattaforme di streaming, e proseguita poi con l’uscita di Maledetta rabbia, nuovo singolo dalle sonoritĂ dirette e trascinanti  tra energie estive e tempeste interiori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Blanco, dopo “Maledetta rabbia” e “Piangere a 90”, ritorna live con “Il primo tour nei palazzetti” nel 2026

