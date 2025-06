Blade David Goyer ammette | Potrei prendere in considerazione l' idea di occuparmi del reboot

David Goyer, mente brillante dietro i film di Blade, svela di aver offerto la sua collaborazione per il reboot del celebre cacciatore di vampiri. Nonostante la sua proposta sia stata respinta dai vertici Marvel, il regista si mostra ancora aperto a contribuire alla rinascita del franchise. La sua disponibilità apre nuove prospettive e solleva speranze tra gli appassionati. Potrebbe questa apertura favorire una futura collaborazione? Solo il tempo lo dirà , ma l'idea di un nuovo Blade rimane vive e affascinante.

David Goyer ha svelato che si era offerto di occuparsi dello sviluppo del nuovo film di Blade, ma i responsabili della Marvel hanno respinto la sua offerta. David Goyer ha rivelato che sarebbe disposto a collaborare alla realizzazione del nuovo film di Blade, ma di non essere ancora stato coinvolto da Disney e Marvel. In un'intervista rilasciata a Variety, il filmmaker ha rivelato che si era offerto per aiutare lo sviluppo del reboot che, nel corso degli anni, ha affrontato più di un ostacolo. Una situazione complicata per Blade Parlando della possibilità di occuparsi del ritorno di Blade sul grande schermo, David Goyer ha dichiarato: "È così divertente, circa otto mesi fa - quando c'è stato non l'ultimo intoppo, ma il precedente - ci sono state così . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Blade, David Goyer ammette: "Potrei prendere in considerazione l'idea di occuparmi del reboot"

In questa notizia si parla di: blade - david - goyer - reboot

Blade: i Marvel Studios hanno rifiutato l’offerta di David Goyer di scrivere il reboot - Il mondo di Blade si prepara a una nuova avventura, ma questa volta senza l'intervento di David Goyer.

David S. Goyer, sceneggiatore dei primi tre Blade, non capisce perché i Marvel Studios hanno difficoltà a sviluppare il reboot: "non dovrebbe essere difficile. Blade ha una storia molto semplice. Deve avere solo tanta azione, qualche spavento ed essere vietat Vai su Facebook

Blade, David Goyer ammette: Potrei prendere in considerazione l'idea di occuparmi del reboot; Blade, Marvel ha rifiutato David S Goyer per il reboot: Il mio agente li ha chiamati; David Goyer on Marvel Turning Down His ‘Blade’ Reboot Offer, Why ‘The Sandman’ Is Ending and Those Neil Gaiman Allegations: He ‘Wasn’t as Involved in Season 2’.

Blade, David Goyer ammette: "Potrei prendere in considerazione l'idea di occuparmi del reboot" - David Goyer ha rivelato che sarebbe disposto a collaborare alla realizzazione del nuovo film di Blade, ma di non essere ancora stato coinvolto da Disney e Marvel. Riporta msn.com

Blade, Marvel ha rifiutato David S Goyer per il reboot: "Il mio agente li ha chiamati" - Sentite che cosa ha detto David S Goyer, autore della trilogia originale di Blade con Wesley Snipes, a proposito del reboot MCU. Si legge su cinema.everyeye.it