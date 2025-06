Bivacco abusivo nel fondo occupato denunciati

Una scoperta sorprendente a Perugia: un bivacco abusivo nel fondo occupato illegalmente da una donna italiana e un uomo tunisino, entrambi noti alle forze dell’ordine. I due sono stati trovati all’interno del locale di un palazzo di via Cortonese, tra effetti personali e sporcizia. La loro azione ha portato a una nuova denuncia per invasione di terreni e occupazione abusiva, evidenziando ancora una volta la tutela del patrimonio urbano.

PERUGIA - Avrebbero trasformato un fondo nella loro abitazione. Entrando, senza essere autorizzati, nel locale di un palazzo di via Cortonese. Gli agenti della squadra volante li hanno trovati all’interno, tra effetti personali e sporcizia varia. Sono una donna italiana di 34 anni e un uomo tunisino di 41. Entrambi sono conosciuti per vari precedenti. Un elenco di reati a cui si aggiunge la nuova denuncia per l’ipotesi di invasione di terreni o edifici. L’intervento ha fatto seguito a una segnalazione fatta al numero unico di emergenza, nella quale si denunciava la possibilità che nel fondo ci fosse “trasferito“ qualcuno senza averne titolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bivacco abusivo nel fondo occupato, denunciati

In questa notizia si parla di: fondo - bivacco - abusivo - occupato

Demolito un edificio abusivo sulle sponde dell'Esino, in area demaniale, utilizzato come bivacco - Nell’ambito dell’operazione “Fiumi Sicuri”, i carabinieri di Roma hanno demolito un edificio abusivo sulle sponde dell'Esino, utilizzato come bivacco in area demaniale.

Bivacco abusivo nel fondo occupato, denunciati.

Palazzine occupate alla Romanina, Fondo Scoiattolo: "Noi danneggiati, famiglie non pagano nulla da anni" - "L'occupazione sta provocando ingenti danni al Fondo Scoiattolo" "Gli occupanti abusivi che vivono a Sante Vandi - Riporta romatoday.it

Livorno, fondo Inps occupato in centro: rabbia dei residenti - Livorno, 10 giugno 2025 – In via Sansoni, a pochi passi da via Cairoli, si trova un fondo di proprietà di ... Si legge su msn.com