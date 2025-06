Bimbo muore durante il parto | 6 sanitari indagati per omicidio colposo

Una tragedia sconvolge la comunità di Imperia: un neonato perde la vita durante il parto nonostante una gravidanza perfettamente regolare. Sei sanitari sono ora indagati per omicidio colposo, aprendo un doloroso capitolo sulla sicurezza e la responsabilità in sala parto. Questo caso solleva interrogativi cruciali sulla qualità delle cure e la tutela dei più vulnerabili. La vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di garantire standard elevati nella sanità pubblica.

Una tragedia in sala parto scuote l’ospedale di Imperia e l’intera comunità. Un neonato è morto durante il travaglio, nonostante la gravidanza della madre, una donna di 29 anni, fosse stata fino a quel momento del tutto regolare. Il dramma è avvenuto la scorsa settimana, ma la notizia è emersa solo ora, con l’apertura di un fascicolo da parte della magistratura. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’Azienda Sanitaria Locale avrebbe parlato preliminarmente di un “evento improvviso, un incidente acuto”, ma non è bastato a spegnere i dubbi. Il pubblico ministero Lorenzo Fornace della Procura di Imperia ha infatti avviato un’inchiesta per omicidio colposo, disponendo l’iscrizione nel registro degli indagati di sei operatori sanitari, tra medici e infermieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it