Bimbo con autismo non verbale canta dopo 7 anni di silenzio | il racconto della famiglia

Dopo sette anni di silenzio e sfide, Ronnie, un dolce bimbo inglese con autismo non verbale, ha regalato alla sua famiglia un momento magico: una canzone spontanea in auto. Il suo gesto, catturato e condiviso su TikTok, ha commosso milioni di persone, dimostrando che la speranza e l’amore possono superare ogni barriera. Questa storia ci ricorda che anche le piccole voci possono diventare grandi messaggi di vita. Continua a leggere.

Ronnie, bimbo inglese di quasi 7 anni con una forma di autismo che ne inibisce il linguaggio, ha sorpreso la famiglia iniziando a cantare spontaneamente una canzone in auto. Il momento, ripreso dalla sorella e condiviso su TikTok, ha emozionato il web. Un gesto semplice ma straordinario, che racconta anni di attesa, terapie e speranza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

