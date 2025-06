bimbo colpito da una bomba a gaza a torino un intervento record gli restituisce la vista

Un dramma sfiorato dalla tragedia si trasforma in un miracolo: a Torino, un intervento record ha restituito la vista a Asaad, il bambino colpito da una bomba a Gaza. In un contesto di dolore e speranza, questa storia dimostra che anche nei momenti più bui, la determinazione e l’innovazione medica possono accendere una luce di rinascita e speranza. Questi sono i miracoli che ci ispirano a credere nel potere della resilienza.

Una improvvisa esplosione ha spazzato via i sogni di Asaad, privandolo dell’amore della mamma e della sorellina. Come se questo non bastasse la terribile deflagrazione ha determinato l’amputazione della gamba destra, ustioni gravi sul corpo, ma soprattutto la perdita della vista sull’occhio. 🔗 Leggi su Today.it