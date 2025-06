Bimba in braccio e zaino sul sedile | scontro tra mamma con due biglietti e controllore sul treno

In un tranquillo viaggio tra Torino e Finale Ligure, una semplice richiesta ha acceso una vivace discussione tra Claudia, una mamma con la sua piccola, e un controllore di Trenitalia. La tensione nasce da un principio di cortesia e regolamento: anche con due biglietti, il rispetto degli spazi condivisi resta fondamentale. La vicenda mette in luce quanto siano importanti le regole e il buon senso nei viaggi quotidiani.

“Non cambia nulla se ha due biglietti: se la bimba resta in braccio, quel posto va liberato per chi volesse occuparlo”, da questa frase sarebbe nata una discussione tra un controllore di Trenitalia e Claudia, passeggera di un treno regionale partito da Torino e diretto a Finale Ligure. La donna viaggiava con la figlia di 3 anni, alla quale aveva acquistato un biglietto nonostante la possibilità di far viaggiare gratis chi ne ha meno di 6, a patto che resti in braccio all’accompagnatore e non occupi un posto. Anche se aveva diritto a un posto per sé, la bambina ha preferito viaggiare in braccio alla mamma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bimba in braccio e zaino sul sedile: scontro tra mamma con due biglietti e controllore sul treno

