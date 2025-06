Bill Gates | Moriranno più bambini crisi globale creata da noi

Una crisi sanitaria globale sta scuotendo il nostro pianeta, con un'impennata nella mortalità infantile e un impatto che si avvicina a una catastrofe. Secondo Bill Gates, questa emergenza è in gran parte frutto delle nostre azioni e decisioni, e richiede un’attenzione urgente e collettiva. Ma quale sarà il futuro del nostro mondo se non agiamo subito? La risposta dipende da noi.

(Adnkronos) – Il mondo sta affrontando una crisi sanitaria globale "in gran parte di nostra creazione", con la mortalità infantile in aumento per la prima volta dopo decenni di progressi. Parola di Bill Gates, nel suo intervento al Parlamento europeo. "A differenza della pandemia, che è arrivata e non è stata causata dagli esseri umani, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: bill - gates - crisi - globale

Bill Gates all’Eurocamera: ‘c’è una crisi sanitaria globale’ - Bill Gates, visionario e filantropo, mette in luce come la crisi sanitaria globale attuale sia in gran parte il risultato delle azioni umane, distinguendola dalla pandemia naturale.

Bill Gates ha immaginato un futuro in cui lavoreremo solo tre giorni a settimana. Ecco in che modo ? - facebook.com Vai su Facebook

Bill Gates e la previsione choc: Moriranno più bambini, colpa nostra; Bill Gates al Parlamento europeo: 'C'è una crisi sanitaria globale'; Bill Gates al Pe, ‘c’è una crisi sanitaria globale’.

Bill Gates al Parlamento europeo: "C'è una crisi sanitaria globale" - "Stiamo affrontando una crisi sanitaria mondiale e a differenza della pandemia, che è arrivata all'insaputa e non è stata causata dagli esseri umani, questa crisi in gran parte è creata da noi stessi" ... Riporta ansa.it

Bill Gates: "Moriranno più bambini, crisi globale creata da noi" - Il fondatore di Microsoft al Parlamento europeo: "Assistenza estera mondiale calata di 30 miliardi nel 2025" ... Scrive msn.com