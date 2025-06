Bill Gates e Linus Torvalds storica foto | i creatori di Windows e Linux insieme per la prima volta

Un momento storico che rimarrà nella memoria degli appassionati di tecnologia: Bill Gates e Linus Torvalds, i creatori di Windows e Linux, condividono per la prima volta uno scatto insieme. Questo incontro casuale durante una cena organizzata da Microsoft segna la fine simbolica di decenni di rivalità tra i due giganti del software. Un’immagine che testimonia come, nel mondo tech, le distanze possano diventare ponti.

Linus Torvalds e Bill Gates si sono incontrati per la prima volta a una cena organizzata da Microsoft, segnando la fine simbolica di decenni di rivalità tra Linux e Windows.

