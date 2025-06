Bill Gates all’Eurocamera | ‘c’è una crisi sanitaria globale’

Bill Gates, visionario e filantropo, mette in luce come la crisi sanitaria globale attuale sia in gran parte il risultato delle azioni umane, distinguendola dalla pandemia naturale. Durante un’audizione alla commissione sviluppo dell’Eurocamera, ha sottolineato l’importanza di agire responsabilmente per prevenire future catastrofi. La consapevolezza del nostro impatto è il primo passo verso un mondo più sicuro e sostenibile. Perché solo così potremo davvero cambiare il corso degli eventi.

BRUXELLES, 24 GIU – "Stiamo affrontando una crisi sanitaria mondiale e a differenza della pandemia, che è arrivata all'insaputa e non è stata causata dagli esseri umani, questa crisi in gran parte è creata da noi stessi". Lo ha detto Bill Gates, filantropo e cofondatore della Microsoft parlando in audizione alla commissione sviluppo dell'Eurocamera.

