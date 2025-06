Bilancio lacrime e sangue ma niente addizionale Irpef Lo Stato chiede al Veneto 30 milioni in più | ecco dove si taglierà

Il bilancio tra lacrime e sangue si fa sentire, ma il Veneto respinge l’idea di nuove imposte: niente addizionale IRPEF e 30 milioni in più richiesti dallo Stato. La regione si prepara a tagli mirati, mantenendo saldo il suo impegno di tutelare cittadini e imprese. In un contesto di sfide economiche, la strategia veneta punta a preservare i servizi senza aumentare le tasse, dimostrando che con intelligenza si può affrontare anche la crisi.

VENEZIA - Aumentare le tasse è escluso: da quando, nel 2010, appena eletto in Regione, Luca Zaia si trovò il regalino elettorale dell?uscente giunta di Giancarlo Galan con. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - «Bilancio lacrime e sangue», ma niente addizionale Irpef. Lo Stato chiede al Veneto 30 milioni in più: ecco dove si taglierà

In questa notizia si parla di: bilancio - lacrime - sangue - niente

Veneto, sarà un bilancio di tagli ma niente addizionale Irpef. Calzavara annuncia «lacrime e sangue» alle categorie - Il Veneto si prepara a un bilancio di tagli, ma senza aumentare le imposte. La decisione di Zaia di non introdurre addizionali Irpef ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato, una scelta di sobrietà, dall’altro, le preoccupazioni delle categorie economiche.

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani nella Striscia hanno provocato 69 morti e 221 feriti. Il bilancio complessivo, dall'inizio delle ostilità ad ottobre 2023, è salito così a 55.706 vittime e 130.1 Vai su Facebook

Veneto, sarà un bilancio di tagli ma niente addizionale Irpef. Calzavara annuncia «lacrime e sangue» alle cate; Fdi: Manovra 'lacrime e sangue' e bilancio regionale in rosso; Legge di Bilancio: Ciriani nega manovra drastica e aumento tasse.

Veneto, sarà un bilancio di tagli ma niente addizionale Irpef. Calzavara annuncia «lacrime e sangue» alle categorie - Aumentare le tasse è escluso: da quando, nel 2010, appena eletto in Regione, Luca Zaia si trovò il regalino elettorale dell’uscente giunta di Giancarlo Galan ... Secondo ilgazzettino.it

Consiglio Lazio, Aurigemma: “Sarà bilancio di lacrime e sangue, si chiude in settimana” - È un bilancio fatto come al solito di lacrime e sangue però stiamo cercando di ottimizzare le risorse”. Come scrive msn.com