Bignami zittisce la sinistra in aula | Meloni non farà come D' Alema

In un'aula infiammata, Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia ha acceso il dibattito con parole incisive, smentendo le accuse alla premier Meloni e difendendo con veemenza la sua linea politica. La sua standing ovation ha segnato un momento di forte unità, mentre si avvicina il cruciale Consiglio europeo. È questa la politica che osa, che sfida e che unisce. Ma cosa ci riserva il prossimo capitolo di questa tense dinamica?

"Giorgia Meloni non ha fatto come Massimo D'Alema in Serbia". L'intervento di Galeazzo Bignami, capogruppo dei deputati di Fratelli d'Italia, è forse stato il più veemente nell'acceso pomeriggio alla Camera, con la premier che ha riferito in aula sulla crisi tra Usa, Iran e Israele alla vigilia del prossimo Consiglio europeo. "Oggi Meloni ha onorato il Parlamento, e per questo chiedo un applauso al nostro presidente del Consiglio", ha esordito Bignami di fatto sfidando le opposizioni, schierate al gran completo con Elly Schlein e Giuseppe Conte a guidare l'assalto di Pd e M5s al governo, non solo sulla politica estera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bignami zittisce la sinistra in aula: "Meloni non farà come D'Alema"

Bignami rinfresca la memoria alla sinistra: “Meloni non farà come D’Alema in Serbia” (video) - Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia ha rivolto un chiaro messaggio alla sinistra, ricordando come Meloni abbia onorato il Parlamento e chiedendo un applauso per il presidente del Consiglio.

Oggi Meloni ha onorato il Parlamento, e per questo chiedo un applauso al nostro presidente del Consiglio". Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia, è intervenuto alla Camera con parole cariche di tensione, mentre la premier illustrava la posizione it Vai su Facebook

Bignami: Almasri, responsabilità Meloni per atti collegiali