Stasera, nella suggestiva cornice di Bucine, si accenderanno le luci su un viaggio emozionante nel cuore della Valdambra. Biffe, il talentuoso autore valdarnese, presenterà la sua attesa graphic novel “Ambra – Diario di un paese”, un’opera che va oltre il semplice fumetto per raccontare storie, passioni e tradizioni di questa affascinante terra. Un appuntamento da non perdere per chi desidera scoprire la magia di Ambra e della Valdambra.

Arezzo, 24 giugno 2025 – Si aprirà oggi l’edizione 2025 delle “Notti d’Ambra”, la rassegna estiva del Comune di Bucine che anima ogni anno le serate del borgo. Ad accendere i riflettori, dalle ore 19:30 nella piazza del Teatro, sarà un valdambrino d’eccellenza: Vitaliano Fantoni, in arte “Biffe”, che presenterà il suo libro “Ambra – Diario di un paese”. Una graphic novel che è molto più di un fumetto. È un tuffo nel cuore della Valdambra, tra colline, volti familiari e memorie condivise. Un viaggio narrato e disegnato che attraversa i secoli, dall’Ottocento ai giorni nostri, per raccontare con ironia la vita quotidiana di un territorio autentico, fatto di umanità, aneddoti tramandati e paesaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Biffe” presenta stasera il suo libro sulla Valdambra

