Biblioteca di Camucia ecco l' incontro per gli appassionati di libri e fumetti

Se sei un appassionato di libri e fumetti, non puoi perdere l’occasione di partecipare all’incontro organizzato dalla Biblioteca di Camucia. Un evento aperto a tutta la cittadinanza, promosso dall’amministrazione comunale di Cortona e dalla Bcae, pensato per condividere passioni, scoprire nuove letture e fare incontri stimolanti. Segna in agenda: giovedì 26, un appuntamento imperdibile per arricchire la tua esperienza culturale e incontrare altri appassionati. Ti aspettiamo!

Cortona, fumetti e letture alla biblioteca di Camucia - È organizzato alla biblioteca comunale di Camucia e vuole suggellare alcuni investimenti per lo spazio di Camucia. Lo riporta letruria.it