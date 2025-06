Bianca Censori e la nuova provocazione di Kanye West | la passeggiata a New York in bikini che fa girare i passanti

Bianca Censori e Kanye West tornano a far parlare di sé con una provocazione audace: una passeggiata in bikini tra le strade di New York, che ha subito catturato l’attenzione dei passanti. La coppia, sempre al centro dell’attenzione, sfida i confini del decoro con un gesto che divide opinioni e accende il dibattito pubblico. Ma qual è il vero messaggio dietro questa scelta estrema? Continua a leggere per scoprirlo.

Bianca Censori continua a far parlare di sé per i suoi oufit al limite del decoro. Sui social, infatti, circolano alcuni scatti che la ritraggono in bikini per le strade di New York, con i passanti intenti a guardarla e Kanye West al suo fianco, è senza dubbio l'ennesima provocazione del rapper. 🔗 Leggi su Fanpage.it

