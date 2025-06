Bezos l' odio dei verdi non è amore per Venezia

Venezia, con i suoi canali incantati e il fascino senza tempo, si trasforma nel palcoscenico perfetto per la nuova avventura amorosa di Jeff Bezos. Dopo aver speso fortune per il divorzio e aver sfidato le convenzioni, il magnate ha deciso di vivere l’amore in grande stile nella città che da sempre rappresenta il sogno romantico. E così, tra gondole e stelle, si apre un nuovo capitolo di passione e ambizione.

Sprezzante del pericolo - dopo i 36 miliardi di dollari che ha sganciato alla prima moglie per il divorzio - Jeff Bezos ha deciso di riprovarci con la nuova fiamma Lauren Sanchez. Non essendo propriamente un commoner - termine inglese che indica i non appartenenti alla nobiltà , cioè cittadini “comuni” - Bezos ha scelto di fare le cose in grande e di farle nella città che più di tutte incarna l’essenza stessa dell’amore e del romanticismo: Venezia. Tutto questo ovviamente lo sapete, perché sui giornali di gossip e non, se ne è parlato a lungo. Così come si è parlato delle polemiche che inevitabilmente un evento di questo tipo porta con sé. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bezos, l'odio dei verdi non è amore per Venezia

