Bettoschi Tutela diritti animali | Se il finanziamento per il nuovo canile c' è ancora si mostri l' atto formale

Gabriele Bettoschi, presidente dell’associazione Tutela Diritti Animali ETS, non nasconde la sua preoccupazione: il finanziamento per il nuovo canile a Spoltore sembra ancora incerto. La questione, sollevata con fermezza, mette in discussione la trasparenza delle comunicazioni ufficiali. Si attende un atto formale che chiarisca se il procedimento di revoca sia stato definitivamente sospeso o meno. La trasparenza rimane fondamentale per tutelare i diritti degli animali e la fiducia dei cittadini.

"O il ministero ha comunicato con un atto formale l'annullamento procedimento di revoca finanziamento oppure siamo ancora una volta al teatrino del canile che dovrebbe sorgere a Spoltore". Questo il commento di Gabriele Bettoschi, presidente dell'associazione Tutela diritti animali Ets all'atto.

