Bertolucci la crisi di Sinner in un dettaglio | Cahill sempre in piedi

imparare a gestire le emozioni e la pressione nei momenti decisivi. La fragilità di un giovane atleta si manifesta anche nelle sconfitte, ma ogni errore è un passo verso la crescita. Bertolucci ci ricorda che Sinner ha ancora tutto il tempo per affinare il suo gioco e arrivare al top. La strada verso Wimbledon è lunga, ma il talento e la determinazione non mancano: il futuro è tutto da scrivere.

"La sconfitta di Halle? Non è una tragedia, anche Sinner è umano e c'è tempo per arrivare a Wimbledon preparati". Commenta così Paolo Bertolucci in una intervista con Mowmag, sottolineando come la sconfitta del 23enne altoatesino con Alexander Bublik a Halle, nel torneo Atp 500 sull'erba tedesca, seppur sorprendente non rappresenta una debacle. Per l'ex giocatore della Nazionale italiana di tennis, il fatto probabilmente è che Sinner "deve liberarsi di quei sassolini che la finale di Parigi gli ha lasciato in testa — ha aggiunto. — Secondo me, è semplicemente una questione di recupero. Non ci vedo niente di così strano o clamoroso.

