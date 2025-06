Bertola Inter tramonta ufficialmente la pista nerazzurra | è un nuovo giocatore dell’Udinese! L’annuncio

Nicolò Bertola ha detto addio alla pista nerazzurra, approdando ufficialmente all’Udinese. Dopo mesi di voci e speculazioni, il giovane talento classe 2003 lascia lo Spezia per sbarcare nel club friulano, in una mossa che ha scatenato entusiasmi tra i tifosi bianconeri. La sua scelta segna un nuovo capitolo nella sua promettente carriera, confermando come il mercato dei giovani continui a sorprendere e appassionare.

del club friulano. Per diversi mesi il nome di Nicolò Bertola era stato accostato al calciomercato Inter. Dopo settimane passate sotto i riflettori delle big italiane come Milan e Juve (oltre ai nerazzurri), alla fine il difensore lascia lo Spezia e si trasferisce in Serie A. Il centrale classe 2003 ha scelto l’Udinese, con la quale ha firmato un contratto quinquennale. Di seguito il comunicato ufficiale del club friulano, che ha puntato su di lui dopo l’addio di Jaka Bijol (il quale si è trasferito in Premier League al Leeds). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bertola Inter, tramonta ufficialmente la pista nerazzurra: è un nuovo giocatore dell’Udinese! L’annuncio

