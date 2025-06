Bertola è un nuovo giocatore dell’Udinese Ecco il comunicato UFFICIALE sulla situazione

L’arrivo di Nicolò Bertola all’Udinese segna un importante passo avanti per il club, che punta su giovani talenti per consolidare la propria difesa. Difensore di grande prospettiva e già molto apprezzato nel panorama italiano, Bertola si prepara a dare il suo contributo fino al 2030. Questa acquisizione rafforza l’ambizione dei bianconeri di mantenere alta la competitività e sognare in grande. L’avventura del nuovo acquisto sta per iniziare: ecco cosa ci aspetta.

Bertola è un nuovo giocatore dell'Udinese: difensore di grande prospettiva fino al 2030. Il comunicato Il futuro della retroguardia bianconera parla italiano: l'Udinese Calcio ha ufficializzato l'ingaggio di Nicolò Bertola, uno dei difensori più promettenti del panorama nazionale. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al club friulano fino al 30 giugno 2030.

Bertola Inter, tramonta ufficialmente la pista nerazzurra: è un nuovo giocatore dell’Udinese! L’annuncio - Nicolò Bertola ha detto addio alla pista nerazzurra, approdando ufficialmente all’Udinese. Dopo mesi di voci e speculazioni, il giovane talento classe 2003 lascia lo Spezia per sbarcare nel club friulano, in una mossa che ha scatenato entusiasmi tra i tifosi bianconeri.

