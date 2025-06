Bergamo lotta all’illecito e alla criminalità organizzata | individuati 134 evasori totali e 719 lavoratori in nero

In occasione del 251° anniversario, la Guardia di Finanza di Bergamo celebra un traguardo importante nel contrasto all'illegalità. Nel periodo tra gennaio 2024 e maggio 2025, sono stati scoperti 134 evasori totali e 719 lavoratori in nero, dimostrando un impegno costante nella tutela economica e sociale della comunità. La lotta alla criminalità organizzata e all'evasione fiscale rimane prioritaria, consolidando il ruolo fondamentale delle forze dell'ordine nel garantire legalità e sicurezza.

Bergamo. La Guardia di Finanza festeggia il 251° anniversario della sua fondazione. Nel corso della cerimonia nella mattina di martedì 24 giugno alla caserma “Ten. Col. Gaetano Donini”, sede del Comando Provinciale Bergamo, sono stati presentati i risultati di servizio maggiormente significativi conseguiti dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025. Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito 9.369 interventi e 1.080 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo, lotta all’illecito e alla criminalità organizzata: individuati 134 evasori totali e 719 lavoratori in “nero”

