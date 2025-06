Bergamo borse lavoro e aiuti per i detenuti grazie ai fondi raccolti dall’Ordine degli avvocati

A Bergamo, la solidarietà si fa strada grazie all’impegno dell’Ordine degli Avvocati, che ha superato ogni aspettativa raccogliendo ben 29.100 euro per la casa circondariale di via Gleno. Questa raccolta, avviata a maggio, non solo fornirà beni di prima necessità, ma anche strumenti per migliorare gli spazi e le condizioni dei detenuti. Un gesto che dimostra come la comunità possa fare la differenza, creando un reale impatto sociale.

Bergamo, 24 giugno 2025 – Un risultato che è andato oltre le aspettative. La raccolta fondi lanciata a maggio dall ’Ordine degli avvocati di Bergamo, in favore della casa circondariale di via Gleno, si è chiusa a quota 29.100 euro, somma che sarà destinata in parte all’acquisto di beni di prima necessità (abbigliamento e prodotti come sapone, shampoo e docciaschiuma, ma anche materiale da utilizzare per migliorare gli spazi all’interno del carcere) e in parte a procurare occasioni di lavoro e reinserimento sociale dei detenuti. In particolare, verranno create delle borse di lavoro, somme mensili da 200 euro che consentiranno al detenuto che può godere della semilibertà di andare a lavorare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, borse lavoro e aiuti per i detenuti grazie ai fondi raccolti dall’Ordine degli avvocati

