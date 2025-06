Benzina nella Tuscia si superano i 2 euro al litro I casi di Montalto Civita Castellana e Montefiascone

La morsa dei prezzi del carburante stringe sempre più le tasche degli automobilisti della Tuscia, dove benzina supera i 2 euro al litro in diverse località, e in autostrada la modalità servito tocca i 2,3 euro. Il fenomeno, denunciato dal Codacons, evidenzia una situazione critica che richiede attenzione e interventi immediati. È ora di capire come proteggere le famiglie e garantire un futuro più sostenibile per tutti.

In autostrada la benzina in modalità servito ha già sfondato la soglia psicologica dei 2,3 euro al litro presso diversi distributori, e in molti impianti autostradali al self la verde si avvicina pericolosamente ai 2 euro al litro. Lo denuncia il Codacons, che ha monitorato i dati forniti dai. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Benzina, nella Tuscia si superano i 2 euro al litro. I casi di Montalto, Civita Castellana e Montefiascone

