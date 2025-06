benvenuto a firenze mister cafone pose selfie grida e birra il centro diventa sagra

Benvenuti nel cuore pulsante di Firenze, dove il fascino senza tempo si mescola alle vivaci espressioni di una città sempre più presa d'assalto. Tra selfie rumorosi, grida di allegria e birre consumate ovunque, il centro si trasforma in una vera e propria sagra—una scena che racconta il lato più autentico e sfacciato del turismo di massa. Ma come può questa bellezza sopportare tanta confusione? La risposta sta nelle sfide che Firenze affronta ogni giorno...

Firenze, 24 giugno 2025 – C'è chi si sdraia sul marciapiede, la schiena appoggiata al muro della basilica di Santa Croce, chi divora una pizza da asporto direttamente sulle scale di San Lorenzo, chi si toglie le scarpe e prende il sole in piazza Pitti come fosse a Rimini. Firenze, che ogni giorno accoglie migliaia di visitatori da tutto il mondo, è sempre più alle prese con il lato peggiore del turismo di massa: quello dei turisti maleducati, i "cafonal" che trasformano il centro storico in un campeggio a cielo aperto, senza rispetto per la città, la sua storia e chi ci abita. Paola Migliosi, presidente Confguide Confcommercio Firenze, è chiara: "Mangiano i panini anche sotto il loggiato degli Uffizi.