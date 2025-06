Benfica-Bayern Monaco | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Stasera alle ore [orario], il Bayern Monaco affronta il Benfica nel match decisivo del Mondiale per Club 2025, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. La sfida promette emozioni, tensione e spettacolo, ma dove poterla seguire in TV o streaming? Scopri tutte le informazioni su orari, probabili formazioni e come vivere questa grande partita, perché l’attesa è ormai finita e il calcio internazionale si accende ancora di più.

(Adnkronos) – Il Bayern Monaco torna in campo al Mondiale per Club 2025. Oggi, martedì 24 giugno, il club tedesco sfida i portoghesi del Benfica nell'ultima giornata del girone C. La squadra di Kompany è a punteggio pieno in testa alla classifica con sei punti dopo la pesante vittoria contro l'Auckland City dell'esordio, umiliato per . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

