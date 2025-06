Benfica-Bayern Monaco LIVE alle 21 Le formazioni ufficiali | Schjelderup dal 1' la scelta su Kane Muller titolare

Stasera alle 21, il calcio internazionale si accende con Benfica e Bayern Monaco pronti a sfidarsi nell’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: Schjelderup dal primo minuto e Muller titolare, mentre la scelta su Kane rimane ancora da scoprire. Un match che promette emozioni e sorprese: scopriamo insieme cosa ci riserva questa grande sfida!

Benfica e Bayern Monaco si affrontano nella terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Al Bank of America Stadium di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: benfica - bayern - monaco - formazioni

Benfica-Bayern Monaco: le probabili formazioni - Il duello tra Benfica e Bayern Monaco si preannuncia come uno dei grandi spettacoli della terza giornata del Mondiale per club 2025, un incrocio ricco di attese e sorprese.

Translate post?Mondiale per Club, #Benfica-#Bayern Monaco: dove vederla in tv, orario e formazioni Vai su X

Bayern Monaco-Boca Juniors: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e in streaming il Mondiale per Club - facebook.com Vai su Facebook

Benfica-Bayern Monaco (Coppa del mondo per club, 24-06-2025 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. Alm...; Benfica-Bayern Monaco probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Di Maria, Muller, Coman e Kane; Benfica-Bayern Monaco dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

Mondiale per Club 2025: Benfica-Bayern Monaco, le probabili formazioni - La partita valida per la terza giornata del Girone C è in programma alle 21. sportal.it scrive

Bayern Monaco-Benfica: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club - L'incontro tra le formazioni di Kompany e Bruno Lage è in programma martedì 24 giugno alle ore 21 presso il Bank of America Stadium di Charlotte, Carolina del Nord. Lo riporta tuttosport.com